НИИ гриппа завершил доклинические испытания вакцины от СOVID-19

Вакцина также будет защищать от гриппа А.

Директор ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал о разработке вакцины от коронавируса и гриппа. Сейчас учреждение завершило доклинические исследования, передает с пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" корреспондент Piter.TV.

Вакцина будет защищать и от COVID-19, и от гриппа А. Скоро НИИ подаст документы на клинические испытания. Ожидается, что они начнутся до Нового года.

Лиознов рассказал, что при разработке вакцин от гриппа учитываются новые штаммы, которые были выявлены. Вакцины от гриппа защищают от 4 активных штаммов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2021 году в Петербурге выявили всего 17 случаев заболевания гриппом.

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