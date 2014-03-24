В 2021 году в Петербурге выявили всего 17 случаев заболевания гриппом

Одновременного заболевания COVID-19 и гриппом зафиксировано не было.

С начала 2021-го года в Петербурге выявили всего 17 случаев заболевания гриппом. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, передал корреспондент Piter.TV.

В прошлом сезоне активность гриппа была низкой. Против инфекции привились 61,7% населения города. В первую очередь прививали группы риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, дети. Вакцинация проводилась до 15 декабря, основной период — до 1 ноября.

Чхинджерия призвала воспользоваться тем, что сейчас заболеваемость гриппом и COVID-19 находится на спаде, и сделать прививку от гриппа. По ее словам, получение микст-инфекции может быть опасным. По официальным данным, в Петербурге таких случаев еще не было зарегистрировано.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева рассказала, что для взрослых, заболевших гриппом, будет подготовлено 4 тыс. коек в стационарах, для детей — 2 тыс. коек.

Пройти вакцинацию можно будет не только в поликлиниках, но и в передвижных пунктах.

Фото: Piter.TV