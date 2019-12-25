Стало известно, какие больницы возвращаются к плановому приёму больных

Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,85 при нормативе не более 1.

В Петербурге за неделю уменьшилось число новых случаев заболевания коронавирусом на 22%. В связи с этим больницы могут вернуться к плановому приему больных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 24 августа Городская больница №33 в Колпино вновь осуществляет плановый прием больных. Также вернулись к плановой работе Медицинский университет имени Мечникова, 442-й Военный клинический госпиталь и НИИ фтизиопульмонологии. С 1 сентября к медучреждениям присоединятся Николаевская больница, Медицинский университет имени Павлова и Центр имени Алмазова.

В настоящее время помощь больным с COVID-19 оказывают 12 городских и 5 федеральных стационаров. Для больных коронавирусом свободно 33% коек.

Фото: Piter.tv