В Петербурге свободны 33% коронавирусных коек

В Петербурге свободны 33,17 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 236 человек. В реанимации находятся 393 человека. Амбулаторно лечатся около 21 тысячи человек.
Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,85 при нормативе не более 1. За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1395 новых заболевших. 1296 человек выздоровели, 33 скончались.
Ранее психолог объяснил, почему петербуржцы боятся вакцинироваться от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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