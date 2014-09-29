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В Петербурге свободны 33% коронавирусных коек
Сегодня, 11:58
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В Петербурге свободны 33% коронавирусных коек

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За сутки в стационары поступили 236 человек.

В Петербурге свободны 33,17 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 236 человек. В реанимации находятся 393 человека. Амбулаторно лечатся около 21 тысячи человек. 

Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,85 при нормативе не более 1. За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1395 новых заболевших. 1296 человек выздоровели, 33 скончались.

Ранее психолог объяснил, почему петербуржцы боятся вакцинироваться от COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: койки, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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