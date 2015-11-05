Психолог объяснил, почему петербуржцы боятся вакцинироваться от COVID-19

Специалист отметил, что с каждым днем уменьшается число антипрививочников.

Многие петербуржцы до сих скептически относятся к коронавирусу, а также к вакцине против него. Заведующий сектором психологического сопровождения СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Балашов объяснил, с чем связан страх горожан вакцинироваться.

По мнению специалиста, страх связан с неизвестностью, неопределенностью действия вакцин и большим объёмом противоречивой информации. В таком случае психолог рекомендует изучать исключительно достоверную информацию о вакцинации из надежных источников. Также можно пообщаться с близкими и родными, которые уже ранее привились.

Балашов отметил, что с каждым днем уменьшается число антипрививочников. Поскольку горожанам необходимо предоставить сертификат о вакцинации в зоне отдыха. Также, по мнению психолога, петербуржцы желают обезопасить себя и своих близких от вируса.

Уровень вакцинировавшихся постепенно возрастает, поэтому уже к следующему лету мы вполне можем дойти до нужных 60% населения с иммунитетом к COVID-19. А к концу года суточный прирост привившихся может составить около 15–20 тысяч человек. Дмитрий Балашов, заведующий сектором психологического сопровождения СЗИУ РАНХиГС

Ранее медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией.

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