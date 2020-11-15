Медики рассказали о пяти правилах перед вакцинацией

Почти 1,5 миллиона петербуржцев получили первую вакцину от ковида.

В Петербурге продолжается массовая вакцинация. По данным на 24 августа, почти 1,5 миллиона петербуржцев получили первую вакцину от коронавируса, цикл вакцинации завершили 1 351 180 горожан. Эксперты рассказали о пяти правилах, которые стоит знать каждому перед вакцинацией, пишут "Невские Новости".

Во-первых, стоит ознакомиться с инструкцией и описанием препарата, чтобы узнать о возможных противопоказаниях.

Во-вторых, перед вакцинацией необходимо посетить терапевта. Врач должен оценить состояние здоровья человека, чтобы после прививки не возникли осложнения.

В-третьих, необходимо выбрать вакцину, чтобы понять, какая из них подходит больше всего. В настоящее время петербуржцам доступны: "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

В-четвертых, перед вакцинацией лучше сдать тест на определение уровня антител. Если показатели низкие, то лучше вакцинироваться.

В-пятых, стоит следить за давлением. Перед прививкой медики рекомендуют принять гипотензивные препараты, назначенные врачом.

Ранее мы писали, что за время пандемии в Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

Фото: pexels.com