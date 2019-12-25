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За время пандемии в Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов на COVID-19
Сегодня, 16:08
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За время пандемии в Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов на COVID-19

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В настоящее время в городе работают  59 лабораторий.

За время пандемии в Петербурге проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 25 августа. Согласно документу, за сутки в городе проверились на коронавирус 20 528 человек. 

В настоящее время в городе работают  59 лабораторий, в том числе 26 – на базе городских медицинских учреждений, 18 – частных организаций, 15 – федеральных клиник, где петербуржцы смогут сделать тест на ковид.

Ранее стало известно, что Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, статистика, тест
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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