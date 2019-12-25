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Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки
Сегодня, 15:02
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Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших COVID-19 за сутки

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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла более чем в два раза.

Петербург оказался на втором месте среди городов России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 1385 человек, а накануне заболели 600 человек.  Выздоровело за сутки 892 человека, умерли – 30 человек. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

На первом месте расположилась Москва – 1402 человека, на третьем месте находится Московская область – 776 человек. По всей стране за сутки заболели 19 536 человек. За все время пандемии коронавирус перенесли 6 804 910 человек, в Петербурге – 569 861 человек.

Тем не менее, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город спускается с высокого плато по коронавирусу. Эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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