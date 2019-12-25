За сутки в инфекционные стационары Петербурга госпитализировали 160 человек

В общей сложности число активных больных COVID-19 составляет около 28 тыс. человек.

В Петербурге свободны 42,98 % инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Больных принимают 12 городских и 5 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 160 человек. В реанимации находятся 390 человек. Амбулаторно лечатся около 24 тысяч человек.

Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,73 при нормативе не более 1. За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 600 новых заболевших. 801 человек выздоровел, 39 скончались.

Ранее ученые СПбГУ прокомментировали необходимость проверять уровень антител IgA. Они пришли к выводу, что именно антитела этого класса играют ключевую роль в формировании коллективного иммунитета.

Фото: Piter.TV