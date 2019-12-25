Ученые СПбГУ прокомментировали необходимость проверять уровень антител IgA

Ранее исследователи выявили ключевую роль антител IgA в формировании коллективного иммунитета.

На прошлой неделе, 20 августа, было опубликовано исследование Санкт-Петербургского государственного университета и отделения молекулярной биофизики Петербургского института ядерной физики имени Б.В.Константинова о динамике иммунного ответа на коронавирус у жителей Петербурга. Ученые пришли к выводу, что ключевую роль в формировании коллективного иммунитета играют иммуноглобулины IgA. Piter.TV узнал, означает ли это, что теперь горожанам следует проверять антитела этого класса.

В исследовании говорится о том, что при снижении уровня IgA необходимо вакцинироваться и защитить себя от COVID-19, а при определении сроков вакцинации и ревакцинации также следует обращать на уровень антител IgA. Мы поинтересовались у исследователей, могут ли опубликованные данные на практике применить горожане. Слова одного из ученых приводит прес-служба СПбГУ.

Чтобы принимать какие-либо решения, касающиеся собственного здоровья, необходимо проконсультироваться со специалистами и следовать рекомендациям врача. На текущий момент рекомендации врачей говорят о необходимости вакцинации вне зависимости от текущего уровня антител в организме.

При этом знание количества иммуноглобулинов в организме позволяет планировать сроки ревакцинации, поэтому желательно проверить уровень антител спустя примерно 3 месяца после перенесенного заболевания или вакцинации.

Если он невысокий, следует вакцинироваться, однако для этого рекомендуется использовать другую вакцину. Для каждой тест-системы определены свои референсные пределы, так, например, при использовании тест-системы euroimmun говорить о стойком иммунитете можно только при коэффициенте позитивности не меньше двух.

Отметим, что во время второй и третьей волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге горожане активно сдавали тесты на антитела IgM и IgG. Спрос оказался настолько высоким, что одной из частных медицинских организаций пришлось приостановить тестирование на количественные антитела из-за дефицита реагентов. В ВОЗ при этом говорят о том, что проверять антитела, в том числе после вакцинации, ни к чему, так как все равно неизвестно, какого уровня достаточно, чтобы не заболеть.

Фото: Piter.TV