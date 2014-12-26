Ученые СПбГУ выявили ключевую роль антител IgA в формировании коллективного иммунитета

Опубликованное исследование может помочь при рассчете сроков ревакцинации и организации прививочной кампании.

Ключевую роль в формировании коллективного иммунитета играют иммуноглобулины класса IgA. К такому результату пришли исследователи СПбГУ совместно с учеными отделения молекулярной биофизики Петербургского института ядерной физики имени Б. В. Константинова. Результаты мониторинга были опубликованы в медицинском журнале Journal of Medical Virology.

Медико-биологическое исследование становления коллективного иммунитета к коронавирусу стартовало более года назад. Ученые следили за тем, как появляется и изменяется уровень антител IgA и IgG в период эпидемии. В исследовании принимали участие 180 добровольцев. С мая 2020-го года каждый из них сдавал биоматериалы через каждые 10-14 дней. У значительной части коронавирус обнаружен не был, хотя были и те, кто перенес COVID-19 в первую и вторую волну. Количество заболевших был 51 человек, все перенесли заболевание легко.

В течение активной фазы заболевания антитела IgA вырабатываются одними из первых. Иммунная система вырабатывает их в ответ на развитие инфекции в организме. Иммуноглобулины IgG содержатся в плазме крови и обычно начинают вырабатываться примерно через 10–14 дней после возникновения инфекционного процесса. Их наличие означает, что у организма формируется долговременный иммунитет.

Ученые выяснили, что для значительной части переболевших участников исследования уровень IgA оставался высоким и спустя 8-9 месяцев после выздоровления, значительно превышая уровень IgG в крови. Иммунный ответ организма на коронавирус отличается от ответа на большинство вирусных инфекционных заболеваний.

У 20 человек из 51 заболевших высокий уровень IgA сохранялся более полугода. У 17 из 51 уровень IgA превышал уровень IgG. Еще у 15% повышенный уровень иммуноглобулинов IgA был зафиксирован с начала исследования и до конца наблюдения. Это означает, что IgA могут быть обнаружены у тех, кто коронавирусом не болел, и они демонстрируют более сильную и устойчивую реакцию к коронавирусу, чем IgG. Однако это не означает, что человек не может заразиться вирусной инфекцией.

Ученые пришли к выводу, что при снижении уровня IgA необходимо вакцинироваться и защитить себя от COVID-19. Это особенно важно для людей с аутоиммунными заболеваниями и ослабленным иммунитетом. При рассчете сроков вакцинации и ревакцинации стоит учитывать уровень антител IgA в крови пациентов.

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Фото: Piter.TV