Спрос на сдачу тестов на антитела к COVID-19 возрос в Петербурге

СМИ отмечают, что у некоторых частных компаний замечены очереди желающих пройти тест.

Спрос на сдачу тестов на антитела к коронавирусу резко возрос в Петербурге. Портал "Фонтанка" в субботу, 26 июня, со ссылкой на своих читателей указал, что в пунктах сдачи анализов у компании "Хеликс" внушительные очереди, а накануне стало известно, что компания "Инвитро" приостановила тестирование на количественные антитела из-за дефицита реагентов.

В компании на данные сообщения ответили следующим образом. В "Хеликсе" очереди объяснили возросшим потоком клиентов, которые приходят на тестирование в первой половине дня в свободной форме, не по записи, как во второй половине дня.

В компании рассказали, что за 3 дня (с 21 по 24 июня текущего года) количество тестов на антитела у них увеличилось более чем в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом предыдущей недел. Заказывают ПЦР-исследования на COVID-19 аналогично часто – за четыре дня текущей недели прирост составил 53%.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России заявила, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител. Эксперт объяснила, что прививка не может нанести вред организму из-за наличия антител.

Фото: Piter.tv