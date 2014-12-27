ВОЗ: вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Вуйнович рассказала, почему ВОЗ не рекомендует делать тест на антитела.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России заявила, что вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител. Об этом Мелюта Вуйнович сообщила журналистам ТАСС в интервью. Эксперт объяснила, что прививка не может нанести вред организму из-за наличия антител.

Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться. Мелюта Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Специалист рассказала, что большинство клинических тестов, которые используются медиками, не могут точно сказать какой у конкретного человека уровень иммунитета к заболеванию. При этом данные тесты ВОЗ считают хорошими. Вуйнович рассказала, что определение иммунитета у человека требует отправки анализов в научную лабораторию, в которой высококвалифицированные специалисты смогут проанализировать образцы.

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Фото и видео: YouTube / TASS