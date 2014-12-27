Представитель ВОЗ считает, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна

Мелюта Вуйнович оценила шансы распространения грибкового мукормикоза по РФ.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России считает, что эпидемия "черной плесени" по стране маловероятна. Это заболевание по-другому также называют грибковый мукормикоз. Такое заявление эксперт Мелита Вуйнович сделала в рамках интервью для журналистов ТАСС. Сейчас ситуация находится под контролем у местной системы здравоохранения.

Я не ожидаю большой эпидемии, но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Мелюта Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

В ВОЗ не исключили, что люди с ослабленным иммунитетом могут поражаться каким-либо грибковым заболеваниям. В частности, переболевшие коронавирусом могут входить в группу риска. Эксперт рассказала, что различные грибки находятся повсюду в окружающей среде. Одним из лекарств, которое дают пациентам в тяжелом случае, являются кортикостероиды (гормоны, направленные на снижение цитокинового шторма). При этом они снижают иммунитет организма к другим заболеваниям.

В ВОЗ отметили подъем уровня заболеваемости COVID-19 в России, Великобритании и Португалии.

Фото и видео: YouTube / TASS