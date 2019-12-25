В ВОЗ отметили подъем уровня заболеваемости COVID-19 в России, Великобритании и Португалии

Мелюта Вуйнович оценила эпидемиологическую обстановку в Европе.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили подъем уровня заболеваемости COVID-19 в России, Великобритании и Португалии. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в Москве Мелюта Вуйнович.

Сейчас отмечается подъемом случаев в трех странах. К сожалению, мы видим здесь рост случаев, и это тревожит сами эти страны, их системы здравоохранения и нас, потому что мы надеялись, что лето позволит нам отдохнуть, но ситуация такая, какую мы видим. Мелюта Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что ВОЗ мониторит эпидемиологическую ситуацию в 53 странах европейского региона, в который входит и Россия. Аналитики заметили, что инфицирование коронавирусом стало в мире второй по популярности причиной смертности населения. Лидирующую позицию антирейтинга сохраняет за собой инфаркт миокарда.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали в России.

Фото: WHO