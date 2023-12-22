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Петербуржца укусила тёща
Сегодня, 10:54
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Петербуржца укусила тёща

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Причины такого агрессивного поведения не были разъяснены пациентом.

Житель Петербурга пострадал от агрессивных действий его тещи. По информации Piter.TV, 42- летний мужчина обратился за медицинской помощью в больницу вечером 25 апреля с укусом, который оставила ему родственница.  

Пострадавший пришел в травмпункт на проспекте Космонавтов. Его осмотрели медицинские специалисты и выявили укушенную рану на правом предплечье. Петербуржец сообщил, что это след от зубов его тещи.

Причины такого агрессивного поведения не были разъяснены пациентом, однако можно предположить, что отношения в его семье находятся под большим напряжением в последнее время.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер упал с голубятни на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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