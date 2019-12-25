Инфицирование подтвердили в НИИ гриппа имени Смородинцева.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" зафиксировали в России, Об этом рассказала журналистам заместитель главы НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. Специалист не стала уточнять, в каком именно регионе наблюдается новый штамм инфекции, впервые обнаруженного в Индии.

Случай единственный и, скорее всего завозной. Дарья Даниленко, эксперт

Зампредседателя НИИ гриппа уточнила, что единичные случаи инфицирования новым штаммом также зафиксированы на территории Великобритании и США. При этом, по словам медика, пока что рано говорить о большей заразности индийского штамма. По клинической картине зараженных им пациентов нельзя понять, является ли штамм более опасным или смертельным для организма человека, чем остальные циркулирующие в мире.

ВОЗ: "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса.

Фото: Piter.tv