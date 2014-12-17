Вакцина уже прошла доклинические испытания.

Вакцину от коронавируса в виде капель назвали "Корфлювеком". Об этом на Петербургском международном форуме здоровья рассказала заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

Даниленко отметила, вакцина уже прошла доклинические испытания. Совсем скоро специалисты приступят к клиническим испытаниям. Петербуржцев приглашают принять участие в исследованиях препарата. В 2022 году институт планирует зарегистрировать вакцину, которую хотят использовать также против гриппа.

В этом месяце должен был стартовать второй этап исследования назальной вакцины. Однако в Петербурге не хватило финансирования на исследования капель от COVID-19.

Фото: Piter.TV