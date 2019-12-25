ВОЗ: "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса

Один пациент с "Дельта" заразен для восьми человек.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса. Об этом подписчикам рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Она ответила в Twitter-аккаунте на самые часто задающиеся вопросы о протекании пандемии.

Он как минимум в два раза более заразен, чем изначальный вирус. Сумия Сваминатан, представитель ВОЗ

Специалист объяснила, что новый вариант инфекции способен стать доминантным, так как он распространен уже более чем в 85 странах мира. Один пациент со штаммом "Дельта" может заразить даже восьмерых человек. По этой причине все чаще эксперты фиксируют заражения целых семей.

Фото: Twitter/WHO