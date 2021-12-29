Врач Шугушев: симптомы у пациентов с "омикроном" сильно отличаются от других штаммов

Пациенты реже жалуются на потерю вкуса и обоняния.

Пациенты, которые попадают в больницы с "омикроном", отличаются от зараженных штаммом "дельта". Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил руководитель временного ковидного стационара при КБ "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко Заур Шугушев.

По словам специалиста, "классические" симптомы ковида в настоящее время редко встречаются у попавших в стационар. Пациенты реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, отметил Шугуев.

Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее. Заур Шугушев, врач

Специалист уточнил, если человек инфицирован "омикроном", то COVID-19 у него больше всего напоминает сезонный грипп. По словам Шугуева, сейчас в российских больницах становится все меньше ковид-пациентов с тяжелым течением заболевания. Он объяснил это тем, что россияне стали более информированными и сознательными в области этой болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, для кого карантин сократили до семи дней.

Фото: Piter.TV