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Врач Шугушев: симптомы у пациентов с "омикроном" сильно отличаются от других штаммов
Сегодня, 10:50
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Врач Шугушев: симптомы у пациентов с "омикроном" сильно отличаются от других штаммов

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Пациенты реже жалуются на потерю вкуса и обоняния.

Пациенты, которые попадают в больницы с "омикроном", отличаются от зараженных штаммом "дельта". Об этом в беседе с радио Sputnik сообщил руководитель временного ковидного стационара при КБ "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко Заур Шугушев.

По словам специалиста, "классические" симптомы ковида в настоящее время редко встречаются у попавших в стационар. Пациенты реже жалуются на потерю вкуса и обоняния, отметил Шугуев.

Сейчас больше симптомов, как у обычных ОРВИ, то есть больше случаев боли в горле, ломоты в теле и так далее.

Заур Шугушев, врач

Специалист уточнил, если человек инфицирован "омикроном", то COVID-19 у него больше всего напоминает сезонный грипп. По словам Шугуева, сейчас в российских больницах становится все меньше ковид-пациентов с тяжелым течением заболевания. Он объяснил это тем, что россияне стали более информированными и сознательными в области этой болезни.

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Фото: Piter.TV

Теги: covid-19, заур шугушев, коронавирус, штамм дельта, штамм омикрон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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