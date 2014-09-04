Испытания универсальной вакцины от коронавируса и гриппа завершат в конце 2023 года

Препарат "Корфлювек" находится на стадии клинических исследований.

Исследования универсальной вакцины от гриппа и COVID-19 "Корфлювек" намерены завершить в конце 2023 года. Об этом рассказал директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в беседе с ТАСС.

Руководитель отметил, что сейчас препарат проходит клинические исследования. По промежуточным результатам уже наблюдается положительный эффект и минимальное число побочек.

Для заключительной третьей фазы потребуется огромное число участников и наблюдений, подчеркнул Лиознов.

Ранее мы сообщили о том, что в реанимацию попали 13 петербуржцев с новым гриппом.

Фото: Piter.TV