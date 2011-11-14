В реанимацию попали 13 петербуржцев с новым гриппом

По словам Гусева, у этих пациентов тяжелое поражение легких.

В Петербурге 13 человек с гриппом находятся на ИВЛ, из них еще два на ЭКМО. Об этом рассказал главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Гусева, у этих пациентов тяжелое поражение легких. Он отмечает, что предупредить заболевание можно при помощи вакцинации. В этом году вакцинальный материал, которым прививались от гриппа, он полностью совпал.

Ранее пик заболеваемости гриппом придется на Новый год в Петербурге. По слова Сараны, город отстает от столицы на две недели. Он добавил, что "у нас ещё неделю-две будет какой-то подъём, потому что мы хорошо так прибавляем по количеству заболевших".

Фото: Piter.tv

