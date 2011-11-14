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В реанимацию попали 13 петербуржцев с новым гриппом
Вчера, 22:26
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В реанимацию попали 13 петербуржцев с новым гриппом

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По словам Гусева, у этих пациентов тяжелое поражение легких.

В Петербурге 13 человек с гриппом находятся на ИВЛ, из них еще два на ЭКМО. Об этом рассказал главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев, передает телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам Гусева, у этих пациентов тяжелое поражение легких. Он отмечает, что предупредить заболевание можно при помощи вакцинации. В этом году вакцинальный материал, которым прививались от гриппа, он полностью совпал.

Ранее пик заболеваемости гриппом придется на Новый год в Петербурге. По слова Сараны, город отстает от столицы на две недели. Он добавил, что "у нас ещё неделю-две будет какой-то подъём, потому что мы хорошо так прибавляем по количеству заболевших". 

Фото: Piter.tv
 

Теги: грипп, ивл, легкие, экмо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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