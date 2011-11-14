Пик заболеваемости гриппом придется на Новый год в Петербурге

По слова Сараны, город отстает от столицы на две недели.

Стало известно, что рост заболеваемости гриппом в Петербурге продержится ещё одну-две недели. Об этом заявил замглавы комздрава Андрей Сарана 19 декабря в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По слова Сараны, город отстает от столицы на две недели. Он добавил, что "у нас ещё неделю-две будет какой-то подъём, потому что мы хорошо так прибавляем по количеству заболевших".

Напомним, что инфекционист объяснила, почему в Петербурге резкая вспышка гриппа. Как пояснила медик, из-за пандемии коронавируса население почти не болело гриппом. Как следствие, у горожан нет иммунитета, который формировался до этого ежегодно. Вакцина против гриппа, разработанная в 2022 году, эффективна против всех штаммов, отметила медик.

Ранее в больнице Боткина открылись дополнительные детские койки.

Фото: Piter.tv

