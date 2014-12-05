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Инфекционист объяснила, почему в Петербурге резкая вспышка гриппа
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Инфекционист объяснила, почему в Петербурге резкая вспышка гриппа

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Как пояснила медик, из-за пандемии коронавируса население почти не болело гриппом.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за прошедшую неделю увеличилась более чем на 60%. Чаще всего горожане переносят именно свиной грипп. Доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, кандидат медицинских наук Ольга Соколова рассказала "Петербургскому дневнику", откуда в Северной столице резкая вспышка заболеваемости.

Как пояснила медик, из-за пандемии коронавируса население почти не болело гриппом. Как следствие, у горожан нет иммунитета, который формировался до этого ежегодно.

Вакцина против гриппа, разработанная в 2022 году, эффективна против всех штаммов, отметила медик.  

Ранее в больнице Боткина открылись дополнительные детские койки.

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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