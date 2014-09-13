ООН назначила и.о. гуманитарного координатора по Палестине после непродления визы Израилем

Должность временно получил Ричард Пиперкорн.

Представитель Всемирной организации здравоохранения на оккупированных палестинских территориях Ричард Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях. Это решение связано с тем, что руководство еврейского государства ранее отказало в продлении визы Линн Хастингс, которая занимала этот пост. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Хотел бы сообщить, что представитель ВОЗ на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн будет временно исполнять обязанности гуманитарного координатора ООН. Это связано с отъездом Линн Хастингс в субботу, который был вызван непродлением ее визы властями Израиля. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

напомним, что руководитель израильского внешнеполитического ведомства Эли Коэн объяснил решение властей страны неприемлемой позицией Хастингс по ситуации с нападением вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, произошедшее 7 октября.

Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций