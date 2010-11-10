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Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан

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Стефан Дюжаррик рассказал о готовности Гутерриша встретиться с властями еврейского государства и Палестины.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан. Этот рабочий визит состоится в тот момент, когда появится "практическая возможность". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник заметил, что не исключает контакты с руководством Палестины и Израиля.

Как только это будет практически осуществимо и будет полезно, это произойдет.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили, что не могут восполнить весь объем товаров, поступавших в Газу ранее.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: израиль, иордан, оон, палестина, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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