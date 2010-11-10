Генсек ООН заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан

Стефан Дюжаррик рассказал о готовности Гутерриша встретиться с властями еврейского государства и Палестины.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о готовности посетить Западный берег реки Иордан. Этот рабочий визит состоится в тот момент, когда появится "практическая возможность". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Чиновник заметил, что не исключает контакты с руководством Палестины и Израиля.

Как только это будет практически осуществимо и будет полезно, это произойдет. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций