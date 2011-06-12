В ООН заявили, что не могут восполнить весь объем товаров, поступавших в Газу ранее

Стефан Дюжаррик оценил обстановку в гумпомощью в палестинском анклаве.

Вемирная организация и ее международные партнеры не могут поставлять в сектор Газа объем товаров и предметов, сопоставимый с тем, что поступал в палестинский анклав до обострения регионального конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем при наличии потока коммерческих товаров. В настоящее время ООН старается предоставлять объем гуманитарной помощи, достаточный для неотложных потребностей мирного населения анклава. Чиновник добавил, что мирные жители продолжают оставаться в условиях проводимых боев на территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы говорили о примерной цифре в 500 грузовиков ежедневно, большая часть из этого, полагаю около 85%, была коммерческими товарами. Мы не можем восполнить коммерческую деятельность... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН сообщила, что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций