ООН сообщила, что в Газу каждый день въезжают почти 100 грузовиков с гуманитарной помощью

Стефан Дюжаррик призвал расширить возможности КПП.

Около сотни грузовиков с гуманитарной помощью каждый день въезжают в сектор Газа с момента возобновления огня в зоне регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Спикер сослался на сведения, полученные от Управления по координации гуманитарных вопросов при Всемирной организации.

Прошлым вечером 100 грузовиков с гуманитарным грузом прибыли в Газу из Египта. Такой же объем был зарегистрирован в большинство дней с момента возобновления насилия 1 декабря. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт напомнил о том, что пропускная способность контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе с Египтом, не позволяет обеспечить население палестинского анклава всем необходимым. СТефан Дюжаррик выразил надежду на то, что КПП "Керем-Шалом" начнет работать не только как проверочный, но и как пропускной пункт.

КПП "Керем-Шалом" должен работать не только как проверочный пункт.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций