КПП "Керем-Шалом" должен работать не только как проверочный пункт

Стефан Дюжаррик оценил открытие на Ближнем Востоке нового КПП в сектор Газа.

Всемирная организация призывает открыть контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа для ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа, а также не ограничивать работу КПП проверочными функциями. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Керем-Шалом" открывается как проверочный пункт, но не транзитный пункт. Что бы мы хотели видеть <...>, и что бы сделало всю работу более эффективной, так это функционирование КПП "Керем-Шалом" как точки въезда в Газу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что Управление по координации действий правительства еврейского государства на палестинских территориях (КОГАТ) подтвердило общественности факт того, что Израиль откроет КПП "Керем-Шалом". Это решение позволит увеличить количество проверок в два раза. Информации о том, когда именно будет открыт контрольно-пропускной пункт, в КОГАТ не предоставили.

Генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций