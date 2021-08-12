Генсек ООН приветствовал заявление Баку и Еревана о нормализации отношений

Стефан Дюжаррик рассказал о реакции Антониу Гутерриша.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш приветствует совместное официальное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения друг с другом. В штаб-квартире в Нью-Йорке надеются на то, что постановление послужит Еревану и Баку в целях обеспечения долгосрочного мира. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана. ООН призывает стороны использовать это соглашение для продвижения взаимного доверия и обеспечения долгосрочного мира на благо своих народов и региона. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что седьмого декабря аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева выступили с совместным заявлением. Власти сообщили, что Ереван и Баку подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор. Соглашение будет основано на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. В знак доброй воли Азербайджан освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - двух азербайджанских военнослужащих.

Израиль сообщил ООН об отказе в продлении визы ее координатору по Палестине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций