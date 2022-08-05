Израиль сообщил ООН об отказе в продлении визы ее координатору по Палестине

Стефан Дюжаррик рассказал о работе Линн Хастингс.

Израиль проинформировал ООН о том, что не продлит визу для Линн Хастингс. Речь идет о гуманитарном координаторе на оккупированных палестинских территориях, а также по совместительству заместителю специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Да, израильские власти проинформировали нас, что они не продлят визу Линн Хастингс, когда истечет срок ее действия позднее в этом месяце... В каждой стране, начиная с Афганистана и заканчивая Зимбабве, сотрудникам ООН нужны визы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что нтониу Гутерриш полностью уверен в том, как работает Линн Хастингс. Он заметил, что специалист выполняет непростую задачу как с точки зрения гуманитарной, так и политической ситуации в регионе. Однако в ООн не ответили на вопрос СМИ о том, как власти еврейского государства объяснили свое решение. Журналисты также хотели узнать о том, обсуждает ли ООН с Израилем нового кандидата на должность Хастингс.

В ООН считают, что возобновление огня в Газе ставит под вопрос поставки гумпомощи.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций