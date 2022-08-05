В ООН считают, что возобновление огня в Газе ставит под вопрос поставки гумпомощи

Стефан Дюжаррик призвал сохранить поставки в палестинский анклав.

Возобновления огня в зоне регионального конфликта между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке ставит под вопрос дальнейшие поставки гуманитарной помощи, которые идут в сектор Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Любые поставки товаров первой необходимости в Газу под вопросом, поскольку возобновившееся насилие очевидно серьезно осложняет процесс распределения гуманитарных товаров не только для гуманитарных работников, но и для тех, кому предназначается эта помощь. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что странам как минимум требуется сохранить поставки топлива и других гуманитарных товаров "на уровне", которого удалось достичь за счет гуманитарной паузы в боевых действиях на территории.

В ООН готовы нарастить поставки гумпомощи в Газу в случае открытия дополнительных КПП.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций