В ООН готовы нарастить поставки гумпомощи в Газу в случае открытия дополнительных КПП

Стефан Дюжаррик призвал открыть новые КПП для отправки грузов нуждающимся людям в палестинском анклаве.

Всемирная организация готова значительно увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, но для этого требуется открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в регионе конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Нынешняя система очень громоздкая в том смысле, что грузовикам приходится ехать два часа на юг, где они проходят проверки и затем едут обратно два часа к КПП "Рафах". Это очень трудоемкий процесс, и открытие нескольких дополнительных КПП очень сильно помогло. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Уточним, что отправка гуманитарной помощи в сектор Газа началась с 21 октября. Это произошло спустя две недели с начала обострения ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем.

ООН не знает, используются ли в Газе запрещенные виды вооружений.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций