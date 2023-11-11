ООН не знает, используются ли в Газе запрещенные виды вооружений

Стефан Дюжаррик оценил обвинения Палестины в адрес Израиля.

Всемирная организация сейчас не располагает информацией о вооружениях, которые применяются в ходе израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке. В том числе и включая возможное использование запрещенных видов оружия. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Пресса напомнила чиновнику в штаб-квартире о том, что Израиль в ходе бомбардировок применяет различные виды вооружений. СМИ спросили, кто со стороны ООН документирует случаи использования запрещенного на международном уровне оружия, если такие случаи имеют место.

У нас нет какой-либо осведомленности на этот счет, пока продолжаются военные действия. Как и в любом конфликте, думаю, настанет время, чтобы найти ответственных через различные механизмы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что палестинское внешнеполитическое ведомство обвинило еврейское государство в применении фосфорных и кассетных боеприпасов на территории секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда уточнил, что Палестина просит Международный уголовный суд заняться вопросом применения Израилем запрещенного оружия при бомбардировках анклава.

Штаб ООН приспустит флаг в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций