ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР

Всемирная организация приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.
В понедельник, 13 ноября, флаг ООН будет приспущен, чтобы отдать честь нашим коллегам, которые погибли в Газе.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
В ООН призвали согласовывать время и место гуманитарных пауз в Газе с организацией.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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