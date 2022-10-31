ООН приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР

Стефан Дюжаррик объяснил, как организация почтит память погибших на Ближнем Востоке работников.

Всемирная организация приспустит флаг в штаб-квартире в Нью-Йорке в память о погибших сотрудниках БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

В понедельник, 13 ноября, флаг ООН будет приспущен, чтобы отдать честь нашим коллегам, которые погибли в Газе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН призвали согласовывать время и место гуманитарных пауз в Газе с организацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций