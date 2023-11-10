В ООН призвали согласовывать время и место гуманитарных пауз в Газе с организацией

Стефан Дюжаррик оценил решение Израиля по гуманитарным пауза в палестинском анклаве.

Гуманитарные паузы на территории сектора Газа должны согласовываться со Всемирной организацией, особенно их время и место. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник прокомментировал прессе сведения о том, что еврейское государство в ежедневном режиме планирует проводить гуманитарные паузы в ряде районов палестинского анклава. Ранее информацию об этом подтвердил американский координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Такое прекращение боевых действий и то, как оно будет осуществляться в гуманитарных целях, должно координироваться с ООН, особенно по вопросу места и времени. Очевидно, что, чтобы это можно было сделать безопасно в гуманитарных целях, необходимо согласовать это со всеми сторонами конфликта, чтобы оно было по-настоящему эффективным. Стефна Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что новостной портал Axios информировал читателей о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о том, что введение гуманитарных пауз даст руководству страны на Ближнем Востоке больше времени на проведение наземной операции в секторе Газа. Дополнительно также решение позволит снизить давление на администрацию Джо Байдена.

ООН: более 500 грузовиков перевезли гуманитарную помощь в Газу через КПП "Рафах".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций