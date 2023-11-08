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ООН: более 500 грузовиков перевезли гуманитарную помощь в Газу через КПП "Рафах"

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Также сообщается, что власти Египта согласились разместить техническое подразделение ООН.

Через КПП "Рафах" в сектор Газа 526 грузовиков перевезли гуманитарную помощь. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что топливо до сих пор не поступило в регион. Также Дюжаррик отметил, что власти Египта согласились разместить техническое подразделение ООН. По его словам, гуманитарная группа окажет консультационную поддержку египетскому Красному Полумесяцу.

Ранее в ООН прокомментировали заявление Нетаньяху о будущей ответственности за сектор Газа.

Видео: Организация Объединенных Наций

Теги: гуманитарная помощь, кпп рафах, организация объединенных наций, сектор газа, стефан дюжжарик
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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