В ООН прокомментировали заявление Нетаньяху о будущей ответственности за сектор Газа

Стефан Дюжаррик оценил выступление премьера Израиля на телеканале ABC.

ООН по-прежнему считает, что израильско-палестинский конфликт должен быть разрешен путем создания двух государств. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Пресса попросила спикера прокомментировать заявление премьер-министра еврецского государства Биньямина Нетаньяху, которое политик сделал в интервью американской телекомпании ABC в понедельник, 6 ноября.Тогда гость эфира указал ведущим на то, что после окончания регионального Израиль на протяжении неопределенного времени будет отвечать за безопасность в секторе Газа.

В том интервью было сказано много, но наша позиция остается прежней: мы хотим завершения этой операции, мы хотим гуманитарного прекращения огня. В долгосрочной перспективе мы видим решение в создании двух государств. Разумеется, повсюду сейчас обсуждают то, как будут развиваться события на следующий день.... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН: около 1,5 млн жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть дома.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций