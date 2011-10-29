ООН: около 1,5 млн жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть дома

Стефан Дюжаррик оценил гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Во всемирной организации сообщили мировой общественности о том, что порядка полутора миллионов мирных жителей сектора Газа были вынуждены покинуть собственные дома. Более 700 тысяч человек в регионе укрылись в неконтролируемых убежищах. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В Газе по-прежнему отключено электричество. Около 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, более 700 тыс. укрылись в неконтролируемых убежищах. 150 из этих объектов заполнены сверх своих возможностей. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН сообщили о работе над открытием второго КПП на границе Газы.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций