В ООН сообщили о работе над открытием второго КПП на границе Газы

Стефан Дюжаррик рассказал о работе по гуманитарным поставка мирному населению Газы.

Всемирная организация продолжает переговоры об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта, расположенного на границе сектора Газа, однако КПП "Рафах" пока что остается единственным вариантом для предоставления гуманитарной помощи населению палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. СМИ хотели узнать у спикера о том, обсуждалась ли с руководством еврейского государства возможность открыть альтернативные маршруты.

Эта тема присутствует в переговорах чиновников ООН и Израиля еще с тех пор, когда мы работали над открытием КПП "Рафах". Через различные пункты можно будет пропускать больше гуманитарной помощи. Но прямо сейчас единственный работающий вариант - это "Рафах". Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что специалисты сейчас могут работать, лишь исходя из имеющихся условий, а на данный момент это означает возможность направлять помощь только через "Рафах"

Гутерриш сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций