В ООН сообщили о работе над открытием второго КПП на границе Газы

Всемирная организация продолжает переговоры об открытии еще одного контрольно-пропускного пункта, расположенного на границе сектора Газа, однако КПП "Рафах" пока что остается единственным вариантом для предоставления гуманитарной помощи населению палестинского анклава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. СМИ хотели узнать у спикера о том, обсуждалась ли с руководством еврейского государства возможность открыть альтернативные маршруты.
Эта тема присутствует в переговорах чиновников ООН и Израиля еще с тех пор, когда мы работали над открытием КПП "Рафах". Через различные пункты можно будет пропускать больше гуманитарной помощи. Но прямо сейчас единственный работающий вариант - это "Рафах".
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Эксперт добавил, что специалисты сейчас могут работать, лишь исходя из имеющихся условий, а на данный момент это означает возможность направлять помощь только через "Рафах"
Гутерриш сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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