Гутерриш сожалеет об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

В ООН оценили решение Кремля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Пресса хотела узнать у спикера о том, получил ли Гутерриш послание от российского министра по иностранным делам Сергея лаврова о том, что Москва отзывает документ. В ООН утоснили, что призывают подтверди ть мораторий на испытания ядерного оружия. Дюжаррик заметил, что ДВЗЯИ считается одним из основных столпов глобальной архитектуры в области разоружения и нераспространения.

Он убедительно призывает все страны, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это безотлагательно и без каких-либо условий, особенно те страны, чья ратификация требуется для вступления договора в силу. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Офис генсека ООН считает невозможным эвакуировать больницы в Газе без риска для пациентов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций