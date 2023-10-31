Офис генсека ООН считает невозможным эвакуировать больницы в Газе без риска для пациентов

Стефан Дюжаррик оценил гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Организация Объединенных Наций считает, что невозможно эвакуировать пациентов из больниц в секторе Газа, в частности из больницы "Аль-Кудс", не подвергая жизни людей риску. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Во Всемирной организации в очердной раз при зывали стороны конфликта в гуманитарному прекращению огня и увеличению помощи гражданскому населению в палестинском анклаве.

Невозможно эвакуировать больницы из зоны конфликта, не подвергая опасности жизни этих пациентов. Больницы должны быть защищены международным правом. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Он также вновь призвал к гуманитарному прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи жителям анклава. Напомним, что 29 октября Палестинское общество Красного Полумесяца во второй раз за последние десять дней получило от израильских властей предписание эвакуировать людей из больницы "Аль-Кудс", расположенной на севере анклава.

Генсек ООН заявил, что гуманитарной инфраструктуре в секторе Газа грозит полный крах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций