Генсек ООН заявил, что гуманитарной инфраструктуре в секторе Газа грозит полный крах

Антониу Гутерриш назвал ситуацию с гумпомощью в анклаве отчаянной.

Состояние гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа вплотную приблизилось к полному краху. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный эксперт заметил, что ежедневно на территорию палестинского анклава отправляются только 12 грузовиков с предметами первой необходимости, хотя до начала кризиса на Ближнем Востоке, речь шла о 500 транспортных средствах. Дополнительно в анклаве не поступает топливо, которое требуется для выработки электрической энергии, питающей больницы и опреснительные станции.

Гуманитарная система в Газе близка к полному краху с невообразимыми последствиями для более чем 2 млн мирных жителей. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В тексте послания Гутерриша говорится о том, что фиксируется драматичная и отчаянная ситуация в секторе Газа. Сейчас ООН не способна доставить помощь нуждающимся без фундаментального изменения того процесса, как именно помощь направляется. Генсек призвал внести правки в проверки для движения товаров через КПП "Рафах", чтобы транспортные средства шли без задержек.

В ООН заявили, что в курсе переговоров с ХАМАС о судьбе заложников.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций