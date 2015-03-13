В ООН заявили, что в курсе переговоров с ХАМАС о судьбе заложников

Переговоры ведутся при участии Катара.

Всемирная организация знает о переговорах об освобождении заложников, которые ведутся с палестинским радикальным движением ХАМАС при содействии Катара. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник на ответил на вопрос о том, какое участие ООН принимает в процессе.

Мы очень хорошо осведомлены о происходящем. Как вы понимаете, мы чрезвычайно хотим, чтобы заложников освободили. Чем меньше мы скажем, тем лучше. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил общественности о том, что в переговорах о судьбе заложников, удерживаемых в секторе Газа, наблюдается прогресс. В Катаре рассчитывают на скорое освобождение пленных в палестинском анклаве.

В ООН заявили, что топлива для помощи сектору Газа осталось на несколько дней.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций