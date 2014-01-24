В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелюта Вуйнович. Специалист раскрыла предварительные сведения о распространении новой версии штамм индийского коронавируса.
Вуйнович заметила, что заразиться новым штаммом можно в том случае, если вы пройдете мимо инфицированного человека без медицинской маски. В ВОЗ призывают носить средства индивидуальной защиты даже тем, что прошел через вакцинацию или переболел ковидом.
Представитель ВОЗ считает, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна.
Фото и видео: YouTube / TASS
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Не удивлюсь, если скоро выяснится, что суперновейшим штаммом можно будет заразиться по телефону.