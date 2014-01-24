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В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека

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Мелюта Вуйнович оценила заразность новой версии индийского штамма.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелюта Вуйнович. Специалист раскрыла предварительные сведения о распространении новой версии штамм индийского коронавируса.

Вуйнович заметила, что заразиться новым штаммом можно в том случае, если вы пройдете мимо инфицированного человека без медицинской маски. В ВОЗ призывают носить средства индивидуальной защиты даже тем, что прошел через вакцинацию или переболел ковидом.

Представитель ВОЗ считает, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна.

Фото и видео: YouTube / TASS

Теги: воз, мелюта вуйнович, штамм дельта
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 14:59

Не удивлюсь, если скоро выяснится, что суперновейшим штаммом можно будет заразиться по телефону.

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