В ВОЗ заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека

Мелюта Вуйнович оценила заразность новой версии индийского штамма.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о вероятности заразиться "Дельтой плюс" от проходящего человека. Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелюта Вуйнович. Специалист раскрыла предварительные сведения о распространении новой версии штамм индийского коронавируса.

Вуйнович заметила, что заразиться новым штаммом можно в том случае, если вы пройдете мимо инфицированного человека без медицинской маски. В ВОЗ призывают носить средства индивидуальной защиты даже тем, что прошел через вакцинацию или переболел ковидом.

Представитель ВОЗ считает, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна.

Фото и видео: YouTube / TASS