Почти 1,5 млн петербуржцев получили первый компонент вакцины от COVID-19

В Петербурге запас вакцины от коронавируса составляет 451 303 дозы.

Почти 1,5 миллиона петербуржцев получили первую вакцину от коронавируса. Цикл вакцинации завершили 1 351 180 горожан. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Петербурге запас вакцины от коронавируса составляет 451 303 дозы. В городе продолжают работу 166 постоянных и мобильных пунктов вакцинации.

На данный момент в больницах лечатся от коронавируса 4102 человека, из них 390 – в реанимации, 182 0 на ИВЛ. Лечатся дома более 23 тысяч человек.

С 27 августа в Петербурге отменяются отдельные ограничения.

Фото: Piter.tv