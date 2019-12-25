C 27 августа в Петербурге отменяются отдельные ограничения

Иные ограничения продлеваются по 26 сентября.

В постановление Правительства Санкт-Петербурга, касающееся коронавирусных ограничений, внесены изменения.

Так с 27 августа разрешается:

- работа объектов развлечения и досуга, расположенных в ТЦ;

- доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в точках общественного питания);

- доступ посетителей в аквапарки и аттракционы в помещении;

- доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Для возобновления этих видов деятельности необходимо соблюдать ограничения по количестве посетителей – не более человека на 4 м2 (для аттракционов – 1 человек на 12 м2). До 27 августа 100% работников должны иметь либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, подтверждающий полную вакцинацию. Также работник должен подтвердить документально, если он более коронавирусом не более полугода назад. К 1 октября 100% работников, за исключением переболевших должны пройти полный курс вакцинации.

Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

С 27 августа все участники этих мероприятий, за исключением посетителей, должны иметь: либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины; либо QR-код о вакцинации; либо QR-код о перенесенном COVID-19; либо отрицательный ПЦР-тест.

Также устанавливаются условия допуска посетителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Максимально допустимое количество участников этих мероприятий будет определяться Комитетом по физической культуре и спорту. Требования к вакцинации такие же, как и для других мероприятий.

Иные ограничения продлеваются по 26 сентября.

Накануне в Петербург прибыли 79 800 комплектов доз вакцины "Спутник V".

Фото: pexels