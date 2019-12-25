В Петербург прибыли 79 800 комплектов доз вакцины "Спутник V"

Также в городе есть запас "КовиВака" и "Спутник Лайт".

В понедельник, 23 августа, в Петербург прибыли 79 800 комплектов доз вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"). В каждой ампуле по две дозы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Чуть больше недели осталось до начала нового учебного года. Петербуржцы возвращаются из отпусков и каникул. Необходимо увеличить темпы вакцинации, чтобы обезопасить себя и своих близких. В Петербурге сформирован значительный запас вакцины, который регулярно пополняется. Прививки можно сделать в 165 пунктах вакцинации. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также петербуржцам доступны вновь прибывшие вакцины "Спутник Лайт" – 132 904 дозы и "КовиВак" в количестве 6 240 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 447 715 человек, из них 1 348 415 горожан полностью завершили цикл вакцинации. Ранее Беглов в очередной раз призвал горожан привиться. В преддверии сезона гриппа и простуд, необходимо не допустить взрывного роста числа зараженных коронавирусом в городе, особенно, когда все возвращаются из отпуска и после летних каникул в школах и вузах.

Фото: pexels.com