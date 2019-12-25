Губернатор призывает не допустить взрывного роста случаев коронавируса осенью

Для того, чтобы не допустить роста числа заболеваний, необходимо привиться.

В пятницу, 20 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз призвал горожан привиться. В преддверии сезона гриппа и простуд, необходимо не допустить взрывного роста числа зараженных коронавирусом в городе, особенно, когда все возвращаются из отпуска и после летних каникул в школах и вузах.

Градоначальник напомнил, что от каждого из нас зависит, как пройдет следующий сезон.

Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. отметил Беглов

Ранее мы писали, что в Петербурге опять возросло количество зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки. Также город получил 38400 комплектов доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv