В Петербурге опять возросло количество зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки

Всего в России 21 тыс. новых случаев.

За последние сутки в Петербурге выявили 1691 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 128 случаев больше, чем днем ранее.

Еще 1 836 человек выздоровели, 39 человек ушли из жизни. 17-го августа количество новых случаев опустилось до 1156, но потом пошло в рост.

Всего в России за сутки зарегистрировали 20 992 случая заболевания, 20 351 человек был выписан по выздоровлению, 785 скончались.

Ранее Piter.TV рассказал о предварительных итогах независимого исследования об эффективности вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV